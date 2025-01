Palestra Cavina, manutenzione degli impianti

Nuovi lavori in vista alla palestra Cavina. Dopo che nei giorni scorsi la Giunta ha annunciato l’installazione di due inferriate antintrusione a protezione delle finestre degli spogliatoi affacciati sul lato parcheggio disabili, ora è stato approvato un pacchetto di interventi di manutenzione straordinaria dei locali interni della struttura e della relativa impiantistica elettrica e idraulica "poiché la vetustà degli stessi – spiegano dal Comune – crea disservizi e rotture continue tali da rendere inagibili diversi locali". Nel dettaglio, secondo il progetto esecutivo approvato dalla Giunta, verranno investiti oltre 34mila euro. Tale cifra si somma ai 2mila euro per le sbarre che avranno il compito di tentare di fermare le effrazioni che ormai da tempo si registrano ai danni degli spazi di via Boccaccio, frequentati ogni giorno dagli atleti delle società sportive ma bersaglio dei vandali nelle ore notturne.

Sempre in tema di interventi sul patrimonio immobiliare comunale, e in questo caso proprio sul palazzo più celebre, da segnalare anche il via libera della Giunta ai lavori di risanamento e tinteggiatura delle facciate del Municipio sulle Vie Appia e Mazzini per un quadro economico complessivo di oltre 100mila euro.