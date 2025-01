Pomeriggi in compagnia con il caffè solidale

Momenti di condivisione per la terza età. L’iniziativa ricreativa del Caffè Solidale di Medicina continua a crescere e, a partire dal 2025, sarà avviata anche nella frazione di Crocetta. Con questa nuova apertura il progetto si estende, oltre al capoluogo, a sei frazioni del territorio medicinese. L’inaugurazione ufficiale è stata al Circolo Arci Crocetta, in via San Vitale Est 4452. Gli appuntamenti successivi sono previsti per i giovedì 6 e 20 febbraio, 6 e 20 marzo. Il progetto, promosso dall’amministrazione in collaborazione con Asp, è finanziato con risorse comunali e con il fondo del 5xmille. Il Caffè Solidale si conferma come un punto di ritrovo fondamentale per gli over 65, dove è possibile socializzare e trascorrere un pomeriggio in compagnia.

Gli incontri sono gestiti dalla cooperativa Ida Poli e offrono un ricco programma che include ballo, giochi di società, animazione musicale e tanto altro. Attualmente, gli appuntamenti si svolgono ogni 15 giorni, con l’obiettivo di arrivare a una cadenza settimanale. Il Caffè Solidale rappresenta un’opportunità di aggregazione per chi desidera passare del tempo in compagnia. Per maggiori informazioni, è possibile contattare lo Sportello Sociale Asp Circondario Imolese Medicina al numero 051 6973900.