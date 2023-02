Rifiuti, al via la nuova raccolta differenziata

Ancora pochi giorni per l’approdo nei quattro comuni della vallata dei nuovi cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Dal 20 febbraio, infatti, spazio al rinnovato corso del conferimento caratterizzato da contenitori dell’indifferenziato dotati di un cassetto da 30 litri, con apertura automatica attivata avvicinando la tessera al lettore ottico. Ma anche con pratica chiusura, attraverso la semplice pressione di un pedale, per evitare qualsiasi contatto del dispositivo con le mani dell’utente. Via libera anche ai nuovi cassonetti per cartacartone e plasticalattine, con analogo sistema di riconoscimento con tessera, mentre quelli per il vetro rimarranno ad accesso libero. Vincolante dal 15 marzo, dopo qualche settimana di apertura senza card nominative, l’utilizzo della Carta Smeraldo o l’app gratuita di Hera ‘Il Rifiutologo’ da smartphone con sistema operativo Android.

Prosegue, intanto, il lavoro dei Punti Smeraldo. Si tratta di sportelli a servizio dei residenti in collina per il ritiro, fino al 25 febbraio, della dotazione di strumenti per fare al meglio la differenziata. Il kit è composto da una nuova Carta Smeraldo, che sostituisce la precedente tessera, bidoncino, sacchetti per l’organico e opuscolo informativo. Porte spalancate quest’oggi in piazza Unità d’Italia a Borgo Tossignano, dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 18, poi il 20 in Sala Magnus di Palazzo Alidosi a Castel del Rio ed il 25 ancora all’ombra del municipio di Borgo. Successivamente, dal 4 marzo, toccherà agli Ecosportelli Hera di Fontanelice al civico 2 di piazza del Tricolore (aperto il 2° e il 4° sabato di ogni mese dalle 9 alle 12) e di Casalfiumanese in via Primo Maggio numero 20 (attivo il 1°, 3°, 5° sabato di ogni mese dalle 9 alle 12).

Le modifiche al servizio di raccolta coinvolgeranno, contemporaneamente, i quattro comuni lungo la Montanara per un totale di oltre 5.650 utenze. Una direttrice che, stando alle anticipazioni da piazza Matteotti, sarà presto imboccata anche da Imola che strizza l’occhio all’adozione della tariffa puntuale a partire dal 2024. L’iniziativa in avvio nella valle, invece, rientra tra quelle previste dalla gara per il servizio di gestione dei rifiuti urbani nel bacino territoriale di Bologna. E’ qui che Hera, a fine 2021, è risultata aggiudicataria con un raggruppamento temporaneo di imprese insieme alla società cooperativa Brodolini ed al Consorzio Ecobi, tramite procedura ad evidenza pubblica da parte di Atersir.

m. g.