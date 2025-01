"Sarebbe utile anche ai ciclisti"

Tra i favorevoli al progetto del ponte sul Santerno c’è anche Gianni Marano, appassionato ciclista e cittadino attento alla mobilità sostenibile. "Potrebbe essere una cosa buona, anche per chi è un ciclista" sottolinea Marano, evidenziando l’importanza di infrastrutture che tengano conto di tutte le categorie di utenti della strada -, è molto comodo avere percorsi più diretti, ma l’importante è che il ponte aiuti anche a moderare il traffico dei camion". Per Marano, quindi, il progetto non è solo una questione di viabilità, ma anche un’opportunità per rendere la città più vivibile e a misura d’uomo.