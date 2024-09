"Servono iniziative per attirare gente"

Nuovi locali, e di livello, per attirare persone giovani e non e permettere loro di vivere al meglio il centro storico. Questo il pensiero di Antonio Ussia, consigliere comunale di Imola Corre, che lavora insieme all’amministrazione per migliorare le piazze della città dell’Orologio. "Sicuramente vanno fatti altri miglioramenti, come l’aumento di parcheggi e l’incentivazione di eventi nel periodo invernale

– dice Ussia –, il centro deve essere vissuto da tutti nella maniera migliore possibile. È naturale che ci siano state tante chiusure, il mondo dell’e-commerce

e il web incentivano meno a uscire. Quindi la nostra sfida è quella di poter creare occasioni di convivialità con tante iniziative".