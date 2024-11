Il wax arriva a Imola: cos’è la nuova droga

Imola, 25 novembre 2024 – Era agli arresti domiciliari, ma questo non gli impediva di spacciare droga. Il pusher, un ventisettenne italiano, sottoposto a un controllo domiciliare dai carabinieri, è stato infatti trovato in possesso di oltre due etti di droga, motivo per cui è stato arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il tutto è accaduto l'altro giorno, quando i militari dell'Arma del nucleo operativo radiomobile si sono recati per un controllo a casa del ventisettenne, agli arresti domiciliari per altri fatti commessi in precedenza. Varcata la soglia dell'abitazione, però, i carabinieri hanno subito sentito l'odore inconfondibile di marijuana e hanno deciso di procedere a una perquisizione accurata dell'appartamento.

I militari hanno così trovato oltre due etti di sostanze stupefacenti tra marijuana, hashish e la wax, una droga simile a una cera, definita la droga dell’euforia, estratta dalla cannabis con l’uso del gas butano, molto in voga tra i giovani, ma che provoca gravi danni alla salute, anche a causa del suo elevato principio attivo.

La droga è stata sottoposta e sequestro e durante gli esami effettuati sulla wax è stato riscontrato un principio attivo (thc) del 50%. Tra il materiale sequestrato dai carabinieri ci sono anche due bilancini di precisione e dei rotoli di cellophane adatti al confezionamento della droga.

Il ventisettenne è stato così arrestato dai militari dell'Arma che hanno informato il pubblico ministero di turno che ha disposto di procedere con giudizio direttissimo. Nelle aule giudiziarie del tribunale di Bologna l’arresto è stato convalidato dal giudice e il pusher è stato condannato con giudizio abbreviato alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e quattromila euro di multa. L'uomo è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari.

La droga sequestrata dai carabinieri

Cos’è il wax: la droga in cera

Si chiama wax (‘cera’ in inglese) perché la sua consistenza è molto simile a quella della cera d’api o del miele solidificato. Viene estratta con un solvente, il butano. Questo gas liquefatto è in grado di separare i cannabinoidi e i terpeni dalle cime di cannabis. Sottoposto poi a ulteriori lavorazioni chimiche, arriva ad avere una concentrazione di Thc fino all’80%. Gli esperti spiegano si consuma con la vaporizzazione e il dabbing, ossia l'inalazione del vapore dell'estratto di cannabis attraverso un macchinario particolare. Assicura un effetto immediato così potente che può compromettere le funzioni della memoria danneggiando l’ippocampo.