Accompagnatori per anziani nei soggiorni estivi

Ente locale cerca accompagnatori per anziani in soggiorni estivi tra mare e montagna. Tempo determinato (mese di giugno). Sede di lavoro: Matelica (cod. offerta 91353). Struttura settore ristorazione cerca un/a barista esperto/a e/o anche prima esperienza con disponibilità su turni e nei fine settimana. Sede di lavoro: Matelica (cod. offerta 77016). Struttura ristorazione cerca personale stagionale anche prima esperienza: camerieri, baristi, inservienti. Disponibilità su turni. Sede di lavoro Fiuminata (cod. offerta 404217). Impresa edile cerca manovali anche prima esperienza. Sede zona Camerino (cod. offerta 519435). Cooperativa Sociale cerca un/a segretario/a amministrativo/a part time in età di apprendistato ed in possesso di un diploma di scuola superiore (preferibile in ambito contabile). Sede di lavoro San Severino (cod. offerta 11134). Azienda smaltimento rifiuti cerca autista esperto con patente C+CQC (preferibile anche ADR) e un agente/rappresentante in qualità di lavoro autonomo disponibile a trasferte regionali ed extraregionali. Sede Tolentino (cod. offerta 169669). Cv a centroimpiegotolentino.ido@regione.marche.it con cod. offerta