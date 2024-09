Accordo per tutelare imprese e consumatori

È stato formalizzato un patto tra il Movimento Consumatori e l’associazione Tutela Impresa. L’accordo prevede il coinvolgimento di professionisti dell’Associazione Tutela Impresa e privati che offriranno al Movimento Consumatori consulenza e assistenza in una serie di settori critici, tra cui il contenzioso bancario e fiscale, l’esdebitamento, cartolarizzazione a valenza sociale, blocco delle esecuzioni immobiliari e definizione delle procedure giudiziarie. L’associazione Tutela Impresa vanta una lunga esperienza in questi ambiti specifici ed è operativa da anni in diverse regioni italiane. Il presidente Giuseppe Tosoni ha sottolineato l’importanza di questo accordo, evidenziando come uno dei punti chiave sia la capacità di bloccare aste e azioni giudiziarie in corso, grazie all’intervento di professionisti. "Sono figure indispensabili per ottenere risultati positivi", ha detto Tosoni. L’avvocato Gianluigi Mucciaccio, presidente del Movimento Consumatori, ha espresso grande soddisfazione per l’accordo, sottolineando come questo offra opportunità concrete per consumatori e piccole imprese. "A riguardo – sostiene il presidente del Movimento Consumatori – un aspetto che assume un ruolo nell’ambito del blocco delle azioni giudiziarie in itinere è la possibilità, per i debitori, di salvare la propria abitazione, anche se soggetta a ipoteche o azioni esecutive. In un momento critico come quello che stiamo attraversando, il nostro legislatore, attraverso la Legge 130/1999, consente la possibilità di acquistare il credito deteriorato dall’istituto bancario, per aiutare le famiglie indebitate. Questo processo permette di acquisire l’immobile ipotecato tramite una società no profit, Save Your Home, che concederà al debitore un contratto di locazione di 36 mesi con opzione di acquisto (rent to buy). Alla scadenza del contratto, il debitore potrà riacquistare l’immobile". Il Movimento Consumatori (328-8313287), che ha la sua sede in via Indipendenza, e l’Associazione Tutela Impresa, con sede in Via Zavatti, sono a disposizione per fornire tutte le informazioni.