Addio a Beniamino Bernardi. Aveva fondato la società B-Chem

Nell’azienda che ha creato negli anni del boom economico sarà esposta domani la salma di Beniamino Bernardi, fondatore della B-Chem di Civitanova, morto ieri mattina. Aveva 89 anni ed è stato un imprenditore che si è fatto da solo, figlio della sua terra, attaccato alla famiglia e al lavoro. Domani alle 8.30, la salma sarà portata dalla casa funeraria "Terra e Cielo" in via Ferrari (nella zona Piane Chienti) nella sede della ditta, dove sarà esposta tra i dipendenti e dove il "patron" entrerà per l’ultima volta. Poi la salma prenderà la strada della chiesa di San Gabriele, dove alle 16 sarà celebrato il funerale.

La B-Chem S.r.l. oggi è un’azienda chimica di livello altamente avanzato, fondata negli anni Sessanta da Beniamino Bernardi che subito impostò l’attività nella produzione di lucidatrici per pavimenti, e poi in quella delle pietre abrasive. Il salto di qualità arriva negli anni ’90, quando la B-Chem diventa il più grande produttore italiano nel settore del marmo-pietra-granito, con una produzione giornaliera di trenta tonnellate. Poi arriva la produzione degli stucchi per auto. Una crescita continuo sempre guidata da Beniamino, affiancato dalla famiglia e soprattutto dal figlio Maurizio. Nel 2017 ulteriori investimenti, con l’apertura di uno stabilimento di produzione di adesivi in policloroprene, poliuretano, gomma naturale e Sbs, destinati all’industria calzaturiera. La B-Chem è una realtà impegnata anche a sostegno dello sport, sponsor principale della Civitanovese e finanziatrice di Lube Volley e pallavolo potentina. Bernardi lascia i figli Maurizio e Cristina, nipoti e pronipoti.

Lorena Cellini