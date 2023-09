"Aggrediscono un uomo e gli portano via il cane"

Con una scusa, avrebbero attirato un uomo fuori casa e lo avrebbero aggredito per portargli via il cane. Per questo sono sotto processo tre persone, accusate di rapina e lesioni. Il fatto sarebbe successo a Montecosaro l’8 luglio del 2020. Imputati sono Andreia Micu, romena all’epoca residente a Roma, attualmente irreperibile, Marco Mannini, di Albano Laziale, e Jason Marzuttini, residente a Roma. Secondo l’accusa, con la complicità di un altro soggetto rimasto però ignoto, i tre avrebbero fatto uscire di casa un 40enne macedone, con la scusa di vedere il cane molto particolare che aveva l’uomo, un esemplare di razza American Bully. Il 40enne era uscito con il suo cane, di nome "Johnnie Walker", di 5 anni di età, pensando fossero estimatori di quella razza. Ma appena fuori casa Marzuttini lo avrebbe bloccato prendendolo per il collo e tenendogli un oggetto puntato con forza contro il fianco, e Mannini e l’altro complice avrebbero preso il cane.

Il proprietario avrebbe tentato di riappropriarsi del suo amico, ma Marzuttini lo avrebbe tenuto stretto ancora di più, e Mannini e l’altro l’avrebbero colpito in maniera violenta al volto e a una mano, impedendogli di reagire. Per questo tutti e tre sono accusati del reato di rapina, e Mannini e Marzuttini anche di lesioni: alla fine, il montecosarese aveva avuto una prognosi di un mese per le lesioni riportate alla mano, all’emitorace sinistro e al ginocchio sinistro.

Alla fine all’uomo non era rimasto altro che denunciare l’aggressione subita e la sparizione del suo amico a quattro zampe. Con le indagini, si era arrivati a individuare il gruppo di romani, che poi erano stati accusati di questo episodio. Ieri mattina per gli imputati era prevista l’udienza preliminare, in tribunale a Macerata. Ma un difetto di notifica ha imposto al giudice Claudio Bonifazi di rinviare tutto. I tre imputati, che sono difesi dagli avvocati Marco Melappioni Giuseppe Deiana, potranno dare la loro versione dei fatti e respingere le accuse mosse contro di loro. L’American Bully è un particolare tipo di bull terrier, il cui prezzo può arrivare a 2.500 euro.