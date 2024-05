Alunni protagonisti alle Convittiadi 2024 . Conquistato anche il premio "Fair Play"

Gli studenti del Convitto nazionale hanno partecipato alle "Convittiadi 2024!, cimentandosi in varie discipline. Spiccano i premi "Fair Play" conferiti a Gabriele Lia (2C), Jacopo Carducci (1C), Benedetta Cioci (2A), Tommaso Ferranti (1A) e Domenico Armando (2A), il primo posto nei gironi per Diego Scattolini (1A) e Tommaso Ferranti (1A) nel tennis tavolo, coadiuvati da Antonio Ardiccioni (2A) e Gabriele Lia (2C). La squadra di sand volley si è fermata in un combattutissimo quarto di finale con Napoli. Eccellenti il 5° posto di Giovanni Birettoni (2A) e il 9° di Sofia Ferranti (2A) nella corsa campestre. Successi dal volley e dal nuoto, con Vincenzo Azzari (2D), protagonista. Anche il disegno ha avuto la sua parte nel concorso nazionale per il logo delle Convittiadi con Zuzanna Kalinska, Sofia Ferranti, Emma Cirilli, Giovanni Birettoni e Sara Cipolletti.