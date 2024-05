Ambito territoriale,. Castellucci è la nuova coordinatrice

È Maria Antonietta Castellucci (nella foto) la nuova coordinatrice dell’Ambito sociale 14. Termina così l’era più che ventennale di Carlo Flamini, in carica dal 2003. Al suo posto ecco quindi Castellucci, il cui profilo è stato selezionato dal comitato dei sindaci, nella seduta dello scorso 16 aprile. L’incarico avrà durata triennale, fatto salva la facoltà dei primi cittadini di revocarlo. La selezione è avvenuta dopo una manifestazione d’interesse cui hanno partecipato diversi candidati.

Il compito del coordinatore d’ambito è di coadiuvare l’indirizzo politico-amministrativo dello stesso comitato dei sindaci, esercitando un ruolo consultivo, propositivo e di programmazione delle attività nella sfera socio-sanitaria. Materie, queste, che non sono nuove a Castellucci, dirigente comunale del Settore III relativo ai Servizi sociali e culturali. L’Ambito, oltre che dal Comune di Civitanova (capofila), è formato da Montecosaro, Montefano, Montelupone, Monte San Giusto, Morrovalle, Porto Recanati, Potenza Picena e Recanati. Tra le varie attività che questo soggetto porta avanti, ci sono interventi e sostegni in favore di nuclei familiari, assegni di cura per anziani non autosufficienti, misure di contrasto alla povertà energetica, assistenze domiciliari per persone con demenze, minori o donne vittime di violenza. Inoltre sono organizzati, con altre realtà amministrative e associazioni, anche momenti formativi relativi a temi di pedagogia, inserimento lavorativo o altro. La sua sede è a Palazzo Sforza.

Fra. Ros.