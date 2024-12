Associazione operatori turistici,. Sabbatini la nuova presidentessa

È Francesca Sabbatini, 41 anni, sposata, laureata in economia e commercio ad Ancona, la nuova presidentessa dell’Associazione operatori turistici di Recanati. Il direttivo è stato rinnovato sabato ed è composto, oltre che da Sabbatini, da Adriana Pierini, ex presidentessa e ora vice, Lidia Sagni, Stephanie Sammet, Emilio Romoli, Chiara di Giovanni consiglieri, Giulia Mattutini segretaria e dall’assessore Ettore Pelati in rappresentanza del Comune. "Si tratta di un passo importante verso una nuova stagione di collaborazione sia tra gli attori del commercio e del turismo, sia tra essi e l’amministrazione comunale per valorizzare ulteriormente il settore e per la conseguente crescita del territorio – spiega l’assessore –. Siamo pronti a fare sinergia e creare un rapporto organico con l’associazione, la città di Recanati necessita di un rilancio del commercio e della pianificazione turistica che può arrivare anche da questa nuova formazione". Sabbatini gestisce in città una piccola struttura ricettiva in centro ed è in politica da 5 anni, tanto che alle ultime elezioni comunali si era candidata a fianco di Graziano Bravi con la lista "Valore Futuro" che sosteneva la candidatura a sindaco di Antonio Bravi.

Antonio Tubaldi