Bidoni del mare in manutenzione: "Ecco perché il porto è sporco"

I "bidoni del mare" sono in manutenzione, ecco spiegata la sporcizia che negli ultimi giorni si è accumulata negli angoli dell’area portuale, come avevano segnalato in diverse occasioni, proprio di recente, i tanti frequentatori del porto. Lo ha reso noto l’assessore Francesco Caldaroni (nella foto), con deleghe al porto, alla pesca e alle attività produttive, tra l’altro promotore dell’acquisto dei quattro dispositivi galleggianti per la pulizia in mare. I cestini, in grado di aspirare e inghiottire i rifiuti galleggianti liquidi e solidi, erano entrati in funzione all’inizio del 2022, erano costati quasi 48mila euro ed erano stati dislocati in due angoli strategici del molo est e sotto quello martello. "Come ogni anno sono in manutenzione – ha spiegato l’assessore Caldaroni –, Ora ne funzionano solo due, mentre ai restanti, quelli sull’angolo dove si è accumulata la sporcizia, sono state smontate le pompe per la consueta manutenzione che viene fatta ogni anno. Nel giro di pochi giorni i bidoni saranno di nuovo in funzione e tutto tornerà come prima. Grazie a questo intervento il porto di Civitanova è uno dei più puliti" ha concluso l’assessore.

Qualche giorno fa l’immagine di bidoni, taniche, bottiglie di plastica, rami e quant’altro aveva fatto storcere la bocca ai tanti fruitori del porto che approfittando delle belle giornate passeggiano nella zona. Cumuli di rifiuti di vario genere, complice anche il recente maltempo con tanto di mareggiate, si sono depositati come al solito, in questi ultimi giorni, negli angoli dello specchio di acqua in area portuale, tra una imbarcazione e l’altra, offrendo una immagine non proprio bella di una delle aree più amate di Civitanova.

Chiara Marinelli