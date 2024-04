"Bip" Gismondi racconta Ivan Graziani. Venerdì prossimo, alle 21.15, al teatro Annibal Caro di Civitanova Alta, andrà in scena lo spettacolo inedito "Il "mio" Ivan Graziani". Il live sarà il racconto dell’esperienza vissuta dal musicista civitanovese "Bip" Gismondi con Ivan Graziani dal 1988 al 1993, prima come flautista, sassofonista e corista nell’album "Ivangarage" e successivamente come chitarrista sul palco nella tournée "Cicli e tricicli", che ha fatto anche tappa al teatro Rossini di Civitanova nel 1992. Dello stesso tour faceva parte anche un altro musicista civitanovese, Carlo Simonari che, insieme a Sergio Reggioli, oggi violinista dei Nomadi, sarà tra i protagonisti dell’evento. Ospite della serata, Anna Bischi Graziani, moglie di Ivan, che terrà a battesimo il live. Per l’occasione saranno eseguiti i brani più significativi dei due album citati, ma non mancheranno i grandi classici di Graziani, esegui anche da giovani allieve di canto del laboratorio musicale "Il Palco": una sorta di passaggio di testimone tra chi ha vissuto l’esperienza diretta e le nuove generazioni. Sarà un viaggio tra le canzoni di un Ivan Graziani già maturo, ma ancora capace di regalarci nuove perle da custodire nel cuore. Il concerto si inserisce nel cartellone di Teatro di Primavera, promosso dall’Azienda dei Teatri con il Comune e vari partner. La serata è frutto della collaborazione con il laboratorio musicale "Il Palco". Biglietti disponibili sul circuito Vivaticket, punti vendita e online, e alle biglietterie dei Teatri, aperte: giovedì 2 maggio (17.30 – 19.30 Teatro Rossini); venerdì 3 maggio (10 – 12 Teatro Annibal Caro, 17.30 – 19.30 Teatro Rossini, 18.30 – 21.30 Teatro Annibal Caro). Per info 0733 812936 info@teatridicivitanova.com.