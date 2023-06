Bomba d’acqua a Macerata, evacuati un anziano e una famiglia. Danni alla scuola di Sforzacosta. Foto e video

Macerata, 6 giugno 2023 – In mezz'ora sono caduti 90 millimetri di pioggia. A dirlo, il giorno dopo la bomba d’acqua che si è abbattuta su Macerata (video e foto) provocando danni soprattutto nelle frazioni di Sforzacosta e Villa Potenza, è il sindaco Sandro Parcaroli.

8 foto Famiglie evacuate, case allagate e danni alla scuola

“Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma faceva paura per come pioveva e i danni nelle due frazioni sono diversi - aggiunge - In queste ore stiamo facendo una ricognizione generale”. A Sforzacosta è esondato il fosso Narducci, stando ai racconti degli abitanti del luogo non accadeva dal 1960, e sono stati allagati case, garage e giardini. “A Sforzacosta – prosegue il sindaco - abbiamo evacuato un anziano e una famiglia con tre figli, inoltre abbiamo ritenuto opportuno chiudere la scuola”.

Questa mattina i tecnici del Comune hanno effettuato una serie di sopralluoghi: al piano seminterrato dell’asilo di Sforzacosta l’acqua ha raggiunto i due metri di altezza, devastando i locali assegnati alle associazioni locali. Questa mattina sono cominciate le operazioni di sgombero e pulizia. Allagamenti si sono registrati anche a Villa Potenza, dove è esondato il canale dell'Enel, allagando garage, cantine e giardini.

Problemi anche per l’agricoltura. Frutta e ortaggi distrutti dalla grandine, grano abbattuto, foraggi per l'alimentazione degli animali perduti, colture affogate nei campi finiti sott'acqua per i nubifragi: è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti della perturbazione che attraversa l'Italia dove sono stati rilevati ben 21 eventi estremi negli ultimi tre giorni tra violenti temporali, forti grandinate e tempeste di vento. “Preoccupante - sottolinea la Coldiretti - la situazione nelle aree alluvionate della Romagna con il maltempo che ha colpito anche i territori limitrofi delle Marche nel pesarese e maceratese”.