Cantieri e pochi posti auto in centro: "Dal Comune nessuna soluzione"

"Le soluzioni proposte al problema parcheggi in centro storico non hanno avuto alcun seguito. Quella dell’amministrazione è propaganda". Sono le parole del consigliere comunale del Partito democratico Andrea Perticarari. Il rappresentante dei dem evidenzia con un post sui social che la questione parcheggi per residenti in centro storico, di cui si era discusso una settimana fa al consiglio di quartiere convocato appositamente e che aveva visto la partecipazione di 40 persone, non sta trovando alcun riscontro né all’Apm né sull’albo pretorio del Comune. "La giunta al completo o quasi – sottolinea Perticarari – comunicava con orgoglio all’assemblea pubblica con i residenti che poche ore prima era stata deliberata una modifica, ripresa dai giornali locali, al piano parcheggi del centro città. La misura, comunque poco apprezzata in quell’occasione dai residenti, non esiste. I residenti stessi sono increduli". Una delle soluzioni proposte in quell’occasione consisteva nel permettere ai residenti, almeno nelle ore serali e notturne, di parcheggiare in piazza della Libertà, piazza Mazzini e piazza Battisti. Sulla scarsità dei posti auto in centro storico pesano molto i tantissimi cantieri aperti nella zona, più di trenta. Giorni fa, tra l’altro, per un cantiere in via Armaroli, le auto di alcuni residenti erano state portate via dal carro attrezzi, e i proprietari multati. E sempre in tema di cantieri domenica in via XX Settembre verranno eseguiti i lavori di smontaggio di una gru a torre. Per consentire l’intervento, la polizia locale ha emesso un’ordinanza per regolamentare temporaneamente la circolazione nell’area interessata. Il provvedimento prevede, dalle 6.30 alle 19.30: via XX Settembre (tra via Domenico Ricci e via Crescimbeni) divieto di sosta e di transito, eccetto veicoli utilizzati, direzione obbligatoria a sinistra in via Domenico Ricci; in via Crescimbeni tratto compreso tra piazza Vittorio Veneto e via XX Settembre divieto di sosta con rimozione coatta, nel tratto interessato dai lavori. In via Crescimbeni, tratto compreso tra via XX Settembre e via Lauri, senso unico alternato. Corso Matteotti, piazza Cesare Battisti, via Gramsci divieto di sosta con rimozione coatta, solo sul tratto di strada che l’autogrù dovrà utilizzare per raggiungere via XX Settembre.