Macerata, cantieri e sicurezza nel mirino: "Un solo accesso in via Crescimbeni. Passaggio dei soccorsi a rischio"

Macerata, 10 maggio 2024 – Da un lato c’è un cantiere troppo accessibile, dall’altro invece una via che rischia di diventare irraggiungibile. A segnalare la situazione che si verifica in questi giorni in centro storico è il consigliere del Pd Andrea Perticarari.

"Il cantiere in piazza Vittorio Veneto – spiega – blocca l’accesso a via Crescimbeni, alla quale dunque si arriva solo da via Gramsci. Ma quella via si riempie di persone in queste serate in cui, come tutti ci auguriamo, gli Aperitivi Europei richiameranno tanta gente in centro. Dunque se i residenti o persino i mezzi di soccorso devono raggiungere via Crescimbeni, si troveranno a dover attraversare tutto quel mare di gente".

Al di là della zona traffico limitato aperta o chiusa, sottolinea il consigliere Dem, sarà piuttosto difficile per un’ambulanza attraversare tutta la festa per portare velocemente i soccorsi a chi abita in quella zona del centro.

"In questo modo non si tiene conto delle basilari norme di sicurezza – aggiunge –, e si pagano le conseguenze del cantiere in piazza Vittorio Veneto, avviato in maniera scellerata dal punto di vista delle tempistiche. Infatti, si sa benissimo e molto tempo prima quando ci saranno gli Aperitivi Europei, non sono un evento imprevisto. Purtroppo invece qui manca del tutto la programmazione dei lavori, che hanno da una parte sottratto al centro cittadino una grossa fetta di spazio, dall’altra creato questo problema di viabilità oggettivo. Il cantiere di piazza Vittorio Veneto è un problema anche dal punto di vista delle normative di sicurezza: non ci vuole niente ad entrare. Con gli Aperitivi Europei ci sarà il servizio di sicurezza pagato dal Comune, ma il rischio di accessi ed eventuali incidenti nel cantiere a mio avviso è elevatissimo. Come è possibile che nessuno si sia posto queste questioni? La sicurezza nel cantiere è necessaria sempre, ancor più in questi giorni. Come lo è avere un passaggio sicuro per arrivare in via Crescimbeni".