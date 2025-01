Carica Senigagliesi: "Sensazioni positive"

"Se fosse per le sensazioni avute in questi giorni di allenamento, avremmo ottime possibilità di fare bene. Però le prestazioni non bastano, bisogna raccogliere punti". Questo il pensiero di Stefano Senigagliesi, tecnico che oggi esordirà sulla panchina della Civitanovese nella delicata sfida contro L’Aquila 1927 (14.30). Sarà un battesimo di fuoco per l’allenatore che al Polisportivo affronterà la seconda forza del torneo, reduce da 4 vittorie consecutive, nella prima giornata di un girone di ritorno che dovrà segnare un’inversione di rotta per la sua squadra, ferma a 15 punti nella terzultima posizione della graduatoria. Occorrerà dare il tutto per tutto contro una corazzata che mediante i pesanti rinforzi del mercato invernale – l’esterno Sereni e il terzino Tropea – ha confermato a pieno la volontà di insidiare fino all’ultimo la capolista Sambenedettese, al momento distante 7 lunghezze. "Per storia e blasone, Civitanovese e L’Aquila sono realtà simili – le parole di Senigagliesi –. In questo momento loro hanno un vantaggio. D’altronde, se per ovviare all’assenza di Banegas prendi Sereni significa che riesci a colmare ogni vuoto. Perciò, credo che le indisponibilità siano più determinanti per noi. Tuttavia piangerci addosso non serve, noi siamo la Civitanovese e proviamo a fare la nostra partita".

Passalacqua, Padovani e in ultimo l’alternativa offensiva Tassi sono gli assenti nelle fila locali, con il transfer di Vila ancora non pervenuto. "Abbiamo 16 giocatori, attingeremo dalla Juniores. Il modulo? Si tratta – aggiunge il tecnico – di numeri che in questo momento non ci restano utili. Ora servono le emozioni. Questa società ce la sta mettendo tutta e mi ha sorpreso in positivo. Chiedo di mettere da parte le critiche per remare tutti dalla stessa parte". Sul fronte L’Aquila, oltre a Banegas sarà assente anche Zuccherato con Mantini fermo da mesi e Giampaolo convocato ma non ancora in perfetta condizione. Il tecnico degli abruzzesi De Feudis ha mostrato grande rispetto nei confronti dei prossimi avversari. "Quando si cambia allenatore qualcosa si muove sempre – ha affermato –. Nelle ultime due partite la Civitanovese non meritava affatto di perdere. Il nuovo tecnico ha fatto la categoria per tanti anni: ne abbiamo studiato i trascorsi, è uno che lascia la propria impronta dove va".

Le probabili formazioni. Civitanovese (4-4-2): Petrucci; Franco, Diop, Mancini, Cosignani; Buonavoglia, Capece, Domizi, Macarof; Bevilacqua, Brunet. All. Senigagliesi. L’Aquila 1927 (4-3-3): Michielin; Gueli, Alessandretti, Brunetti, Di Santo; Del Pinto, Barberini, Maglione; Misuraca, Persano, Belloni. All. De Feudis. Arbitro: Saffiotti di Como.