Casermette, nuovo volto. Piazza e parco sono realtà: "Fra tre mesi le piscine"

Le ex Casermette sono ora un’area bella e fruibile. Di fronte alle scuole Dante Alighieri e Mestica la rigenerazione della strada e del parco, con un’area giochi e una piazza, è stata finanziata da Cassa depositi e prestiti in collaborazione col Comune. L’assessore ai lavori pubblici Andrea Marchiori è soddisfatto: "Abbiamo strada e piazza nuove, con illuminazione e spazio giochi. Sarà un punto di interesse per tutta la cittadinanza e permetterà ai giovani di entrare a scuola con uno stato d’animo gioioso. Il lavoro non era semplicissimo, vista la pendenza del terreno".

Di fronte all’area rigenerata ci sono due lotti, appartenenti a Cassa depositi e prestiti, che "sono offerti a chi vorrà investire in quest’area, che da oggi è ancora più appetibile". Anche il sindaco Sandro Parcaroli ha partecipato al taglio del nastro: "Poco distante ci sarà la nuova piscina, che si troverà così in un posto splendido. Ogni quartiere deve avere posti di incontro per la cittadinanza".

L’ingegnere Tristano Luchetti ha specificato: "Inauguriamo un parco 8mila metri quadrati. Il lavoro ha avuto un costo totale di un milione ed è durato meno di un anno". Rispetto alla nuova, attesa piscina, che sorgerà poco distante, Luchetti spiega che "sarà pronta tra tre mesi. A quel punto avremo un’area completamente rigenerata".

"Il progetto realizzato consente di ricucire il tessuto cittadino restituendolo alla collettività e completa il più ampio intervento di rigenerazione urbana dell’ex Saram", ha commentato Marco Nicolò, responsabile del fondo Investimenti per la valorizzazione di Cassa depositi e prestiti Real asset. La piazza è stata realizzata in corrispondenza della fermata degli autobus, in prossimità dell’originaria piazza D’armi. L’area, il cui progetto è stato pensato con appositi accorgimenti volti all’eliminazione delle barriere architettoniche, è stata ideata come spazio di accoglienza per iniziative di socializzazione, idonea anche a ospitare eventi.

All’inaugurazione hanno partecipato numerosissimi gli alunni delle scuole Alighieri e Mestica che, dopo il taglio del nastro, hanno cominciato a giocare con scivoli e altalene.