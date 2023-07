C’è "Attento alla cioccolata, Callaghan"

Si apre oggi a Cingoli la settima edizione di "Hortus in scena", la rassegna teatrale all’aperto per gruppi amatoriali, organizzata dal Comune con TeatroLiolà e FITA. Tutte le rappresentazioni avranno inizio alle 21,15 nell’Hortus della civica biblioteca Ascariana. Prezzo del biglietto d’ingresso: 7 euro. Info e prenotazioni: tel 328-6422614. Stasera l’Associazione Tuttascena di Montecassiano interpreterà la commedia brillante "Attento alla cioccolata, Callaghan". Giovedì la Compagnia La sciabica di Marzocca metterà in scena "Le pillole di felicità" (genere dialettale). Giovedì 27 la CTR Calabresi Tema riuniti di Macerata, darà "Mai stata sul cammello?" (brillante). Il 3 agosto la compagnia di Avenale di Cingoli (nella foto) proporrà in dialetto "Mamma mia che purgatorio!". Il 24, la CFD A. Caldarelli di Macerata con "Fà quello che lu prete dice, no quello che lu prete fa".

Gianfilippo Centanni