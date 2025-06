Cibo di mare, laboratori e incontri. È arrivata l’ora di "GustaPorto"

Tutto pronto per l’ottava edizione di "GustaPorto", la rassegna promossa da Tpicità a Civitanova. Domani la giornata clou del festival legato al mare e alle sue tradizioni. Alle 11, il giornalista del Tg5 Gioacchino Bonsignore condurrà il dibattito "Il mare inizia dalla montagna" con esperti a confronto su tematiche ambientali come il dissesto idrogeologico. Nel corso dell’Agorà, spazio alla mostra fotografica "Mare Aperto" a cura di Mario Barboni, quindi la presentazione in anteprima del Port Food e la premiazione delle vetrine che hanno partecipato al contest di GustaPorto. Alle 14.30, ecco la veleggiata proposta in collaborazione con il Club Vela.

Nel pomeriggio (16-20.30) l’area portuale si trasformerà in un grande villaggio animato in collaborazione con l’associazione "Ricordi d’Amare": vecchi mestieri del mare, incontri sulle donne della pesca, cibo di mare gluten free, live painting, visite ai pontili ed alle loro attività consuete e suggestioni musicali. Protagonisti del pomeriggio di "GustaPorto" saranno i cuochi civitanovesi: Alessandra Scarpetta di Raphael Beach con "l’apericozza", Andrea De Carolis di Sandwich Time con la "frisella del pescatore", Barbara Settembri della Locanda dei Matteri con "un mare di frecantò", Cinzia Pacioni di Mollica Osteria di mare e di terra con "La Lancetta" e Leonardo Pepa di Caffè Maretto con "Li Furbi co l’abbiti". In abbinamento, i vini di Belisario e le birre artigianali di Birracca. Il pomeriggio sarà condotto da Daniela Gurini e ci sarà il laboratorio in inglese dal titolo "What do you fish".

In serata, lo Scalalaggio Anconitani, in collaborazione con Europe Direct Unione Montana Marca di Camerino, proporrà la proiezione del film "Flow" di Gints Zilbadois (ore 21). Il festival prosegue domenica mattina con la rievocazione della pesca con la sciabica nella spiaggia libera tra gli chalet Il Veneziano e Attilio (ore 10). Poi, fino al 22 giugno, in città saranno attivi i circuiti con menù a tema nei ristoranti, le iniziative di shopping e l’accoglienza della GustaPorto Week. La manifestazione è organizzata dal Comune in collaborazione con varie realtà del territorio.