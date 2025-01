"Crisi di nervi. Tre atti unici di Anton Čechov" al Velluti per la firma di Stein e Bellamio

Peter Stein torna ad uno dei suoi autori di riferimento con "Crisi di nervi. Tre atti unici di Anton Čechov", in scena al teatro Velluti di Corridonia oggi (ore 21.15) per la stagione in abbonamento realizzata da Comune e Amat. "È un grande onore – dichiara l’assessore alla cultura Massimo Cesca – poter assistere al debutto marchigiano di uno spettacolo straordinario diretto da uno dei più grandi registi europei e premiato per la miglior regia alle Maschere del Teatro Italiano".

Peter Stein e Carlo Bellamio firmano adattamento e regia dei tre testi: L’Orso, I danni del tabacco e Domanda di matrimonio, interpretati rispettivamente da Maddalena Crippa, Sergio Basile e Alessandro Sampaoli; da Gianluigi Fogacci; da Alessandro Averone, Sergio Basile ed Emilia Scatigno. Lo spettacolo è prodotto da Tieffe Teatro e Teatro Biondo Palermo con le scene di Ferdinand Woegerbauer, i costumi di Anna Maria Heinreich e le luci di Andrea Violato. Biglietti al Velluti (info: 376.1636640 o 0733.439901) o nei punti vendita Amat/Vivaticket e su vivaticket.com.

Diego Pierluigi