Dieta, ambiente e salute delle donne in un convegno dell’Ast

Le connessioni tra ambiente, dieta e salute ginecologica al centro di un congresso in programma domani, alle 13 nella sala conferenze del Banco Marchigiano, organizzato da Filiberto Di Prospero, direttore di ginecologia e ostetricia all’ospedale di Civitanova. Si parlerà delle più recenti ricerche e i relatori approfondiranno temi di epigenetica, alimentazione, microbiota e salute riproduttiva, con una particolare attenzione sulle terapie innovative per fibromi e policistosi ovarica. È stata curata dalla dottoresse Silvia Battistoni e Chiara Marconi la segreteria scientifica del convegno che prevede anche una sessione di medicina culinaria, con lo chef Elis Marchetti. "Questo congresso rappresenta un’opportunità unica per approfondire temi di grande rilevanza e contribuire al miglioramento della salute ginecologica, attraverso un approccio integrato e multidisciplinare che considera dieta, stili di vita e ambiente" dice Di Prospero. I fibromi uterini costituiscono una delle più frequenti patologie femminili e possono causare dolori addominali e perdite mestruali abbondanti; la policistosi ovarica può determinare alterazioni mestruali e del metabolismo. Entrambe queste patologie possono avere effetti negativi sulla fertilità. Il professor Andrea Ciavattini, direttore della clinica ginecologica dell’Università politecnica delle Marche, terrà una lettura magistrale. L’evento, patrocinato dall’Ordine dei medici di Macerata è destinato a medici, ginecologi, biologi, ostetriche e professionisti della salute.