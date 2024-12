Due mercatini natalizi straordinari per domani e domenica prossima

Piazza senza eventi nelle domeniche del 29 dicembre del 5 gennaio, l’amministrazione comunale corre ai ripari e autorizza due mercatini natalizi straordinari. Sono state accolte le proposte presentate da due ditte e che vanno così a colmare un calendario che altrimenti avrebbe avuto due buchi in giornate importanti per il calendario festivo e in cui il centro si riempie di chi ama lo ‘struscio’ natalizio.

La ditta Moroncini Maria Dolores, per domani avrà a disposizione piazza XX Settembre dalle 8 alle 20 con la possibilità di fare spazio a ottanta stand. Il 5 gennaio lavorerà invece la ditta My Love Eventi di Carmen Lisa Carella a cui pure è stata concessa la piazza, sempre dalle 8 alle 20 e sempre per ottanta operatori. Da qui la necessità di stabilire modifiche alla sosta e al parcheggio.

Domani, dalle 8 alle 20 divieto di sosta e di transito per tutti i veicoli in piazza XX Settembre e dalle cinque del mattino alla mezzanotte parcheggio vietato lungo il vialetto sud. Il 5 gennaio no alla sosta in piazza XX Settembre dalle cinque alla mezzanotte e, nella stessa fascia oraria, anche lungo il vialetto sud. La zona traffico limitato domenicale è sospesa da domenica 8 dicembre e il provvedimento resterà in vigore fino a domenica 5 gennaio.

l. c.