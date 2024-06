Elena Beccalli eletta rettrice dell’Università Cattolica di Milano. Ha insegnato anche a Macerata

C’è una quadriennale esperienza di docente a Macerata nel curriculum professionale della professoressa Elena Beccalli, neo eletta rettrice dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, incarico che assumerà dal primo luglio. Dal 2005 al 2009, infatti, Beccalli ha fatto parte del corpo docente del Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università di Macerata, dove ha insegnato Economia degli intermediari finanziari, Economia del mercato mobiliare ed Economia degli strumenti bancari e finanziari. Lo scorso 9 aprile, in qualità di preside della Facoltà di scienza bancarie dell’ateneo milanese, Beccalli era tornata a Macerata, su invito del rettore John McCourt e della direttrice del Dipartimento di Economia, Elena Cedrola, per inaugurare la rinnovata sede universitaria in piazza Strambi.