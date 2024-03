Fallita la storica pasticceria Filoni di Macerata. "I dipendenti aspettano 70mila euro"

Macerata, 23 marzo 2024 – È stata dichiarata fallita la storica Pasticceria Eredi Filoni di Macerata. La sentenza è stata emessa ieri dal tribunale di Roma, a fronte del credito maturato da alcuni ex dipendenti, in attesa di stipendi e Tfr. La procedura era iniziata davanti al tribunale di Macerata già nel 2019, quando tre persone, in attesa dei pagamenti dovuti per il lavoro prestato, avevano avanzato istanza di fallimento.

La società però aveva chiesto il trasferimento del procedimento a Roma dove, nella sede di un commercialista, nel frattempo era stata trasferita la sede. Nel 2022 dunque la procedura era ripartita davanti al tribunale capitolino, e si è protratta parecchio anche per via delle difficoltà legate all’emergenza della pandemia: numerosi rinvii, per vari motivi, hanno fatto slittare la definizione giudiziale della vicenda che teneva in sospeso i creditori. Ma alla fine, dopo due anni, le istanze degli ex lavoratori – una delle quali era assistita dagli avvocati Sandro e Andrea Giustozzi – sono state accolte.

In tutto, gli ex dipendenti devono avere oltre 70mila euro, tra mensilità e trattamento di fine rapporto, e grazie alla sentenza di fallimento ora potranno accedere almeno al fondo di garanzia del Tfr per avere parte del dovuto. L’attività, aperta nel 1950, era un punto di riferimento per tanti maceratesi, che frequentavano sia la sede storica di corso Cairoli che quella in via Annibali a Piediripa. Nel tempo, la società Pasticceria Eredi Filoni aveva avuto delle difficoltà economiche, c’erano stati dei cambiamenti nella gestione dei due locali ed erano subentrate nuove realtà sociali.

Da tempo però purtroppo il bar pasticceria di corso Cairoli era stato chiuso, e poi la stessa sorte era toccata a quello a Piediripa. Ieri il tribunale di Roma ha dichiarato fallite entrambe le società che si occupavano delle due pasticcerie, ma contro la sentenza adesso si potrà fare appello.