"Fiori, parole, tramonto e musica. Questo è lo stile di Margherita"

"Ringraziamo di cuore gli “Amici di Colmurano di Meggy“ per questa iniziativa profonda e delicata, in pieno stile di Margherita. Grazie anche al Comune e ai numerosi partecipanti. Abbiamo sentito l’abbraccio di tutti e anche quello di Margherita seduti sulla terra d’origine che lei tanto amava, tra fiori, parole, tramonto e note musicali davvero significative". È il messaggio di Ornella Formica, Piergiovanni ed Ester Salvucci, ovvero la mamma, il papà e la sorella di Margherita Salvucci, la psichiatra 28enne che ha perso la vita a Seixal, nell’isola di Madeira, travolta da un’onda. I suoi cari, tornati domenica dal Portogallo, hanno partecipato alla passeggiata organizzata lunedì dagli amici. In centinaia hanno attraverso il paese con un fiore in mano e un macigno sul cuore. Ma insieme, abbracciandosi l’un l’altro anche per esprimere vicinanza e affetto ai genitori. "Non ci sono parole, ma un affetto grande. Avete trasmesso la bellezza alle vostre figlie. L’assurdo della vita mai si potrà comprendere. Vi vogliamo bene" è la dedica di una compaesana a Ornella Formica, maestra elementare ed ex sindaco di Colmurano. "La vita terrena è un mistero. Morire così è inaccettabile. Ornella, coraggio a te e fai coraggio alla tua famiglia, fate memoria con i ricordi di Margherita, fate vivere i suoi sogni. Vi sarà sempre vicino" sono state invece le parole di Nelia Calvigioni, vice sindaco di Corridonia che pure ha perso una figlia diversi anni fa in un incidente stradale. Oggi dovrebbe essere effettuata l’autopsia sul corpo di Margherita, ma poi occorreranno altri giorni per la traduzione dei documenti e il suo ritorno.