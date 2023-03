Furto a Macerata: sorpreso a rubare nel liceo artistico, 34enne denunciato

Polizia al lavoro, foto generica

Macerata, 27 marzo 2023 – Colto sul fatto, è stato denunciato un ladro 34enne che si era intrufolato al liceo artistico Cantalamessa. L’uomo, residente in provincia e già noto alle forze dell’ordine, aveva scardinato alcune porte della scuola e forzato un distributore automatico, portando via la cassetta di sicurezza con i soldi. E’ successo attorno alle 13 di ieri in via Cioci.

La “Volante” della polizia è intervenuta dopo che nella scuola era scattato l’allarme. Immediatamente giunti sul posto, dopo aver scavalcato la recinzione per effettuare un controllo, i poliziotti hanno intercettato l’uomo che stava tentando di fuggire. Subito bloccato, il 34enne è stato denunciato in stato di libertà per il reato di furto aggravato.