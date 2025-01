Gruppo Eli e "I bambini delle fate". Intesa per affrontare l’autismo

Una nuova importante collaborazione è stata stretta in questi giorni da parte del Gruppo Editoriale Eli. La casa editrice, parte del Pigini Group, ha infatti stipulato un accordo per diventare partner de "I bambini delle fate", impresa sociale che raccoglie al suo interno decine di organizzazioni dedicate all’assistenza dei bambini autistici, con una presenza capillare in tutta Italia. In particolare, la Eli sarà al fianco di Omphalos, realtà attiva a Recanati, città dove ha lanciato anche un avveniristico progetto per una nuova sede di BluInfinito, il centro-laboratorio dove vengono educati e accuditi bambine e bambini per farli ridere, giocare e imparare. Inoltre, il centro sarà dotato di spazi per poter ospitare anche progetti del "Dopo di Noi", per stare vicino alle esigenze sociali di tante famiglie. "Sono particolarmente contento di questa collaborazione per più motivi – tiene a sottolineare Michele Casali, ad del Gruppo Editoriale Eli –: innanzitutto per l’importante attenzione alla comunità recanatese che dedichiamo con questo piccolo gesto, perché essere vicini ai bambini e alle loro famiglie dovrebbe essere il primo obiettivo di una realtà editoriale scolastica; in secondo luogo perché contribuisce a una strategia già da tempo avviata per accendere l’attenzione sulle esigenze didattiche dei bambini con autismo; infine, ma non all’ultimo posto per importanza, perché credo che far parte di un parterre di imprese come quelle che sostengono "I Bambini delle Fate" debba essere considerato un onore da parte nostra e invito il mondo aziendale a scoprire e sostenere questa realtà per promuovere le tante iniziative che stanno realizzando".

Già da due anni, infatti, la Eli ha stretto una collaborazione con "Il mondo di Diegosauro", associazione del torinese a sostegno dell’inclusione scolastica che realizza, per i corsi del Gruppo Editoriale Eli, dei materiali aggiuntivi destinati anche ai bambini autistici per potenziare il loro apprendimento. Oggi quell’attenzione diventa strutturale con questo accordo che andrà a sostenere tante altre iniziative, testimoniando l’impegno sociale del Gruppo Editoriale Eli.

ant. t.