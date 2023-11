’Guerrino style’ non conosce crisi. Di generazione in generazione per 70 anni

Il negozio di abbigliamento ‘Guerrino style’ spegne settanta candeline. Folta partecipazione alla festa che ha visto la presenza anche del sindaco Reano Malaisi, del vice Lorella Cardinali, dell’assessore all’urbanistica Filippo D’Alterio e del consigliere comunale Roberto Martinelli. Fondato nel 1953 da Guerrino Giandomenico con sua moglie Maria, il negozio di via Roma 41 fu tra i primi a vendere abbigliamento di Montecosaro. In settant’anni la sua gestione si è tramandata di generazione in generazione. Per l’occasione è stata anche effettuata una passeggiata al Santuario di Santa Maria a piè di Chienti, seguita dalla spiegazione del professor Marco Iommi. Nel suo intervento, il primo cittadino ha posto l’accento sul punto di riferimento che lo stesso store costituisce per la comunità.