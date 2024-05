Hamburger solidali per aiutare chi lotta contro l’Alzheimer

Cinquanta centesimi per ogni hamburger venduto saranno devoluti a sostegno del progetto "Una vacanza indimenticabile" per persone malate di Alzheimer in occasione dell’Hamburger Day da domani al 28 maggio. Ad aderire i seguenti locali delle Marche: Power Up!Burgers (Ancona), Asterix, Dada Zen ed Enjoy (Camerino), Cantina del Moro (Loreto), Beer Bang e Crazy Burger (Macerata), La Biga (Matelica), Bully Pub (Porto Potenza), Civico 18 e Dublin Pub (Porto Recanati), Risto-pub Al Vicolo (Treia). Afam - Alzheimer Uniti Marche ODV esprime la sua gratitudine a tutti i ristoratori che hanno aderito e reso possibile questa iniziativa ed a tutti coloro che parteciperanno all’iniziativa. La vacanza è un’esperienza unica che consente a tante persone malate di vivere una settimana all’insegna del benessere, con il supporto di un’equipe multidisciplinare formata per assisterli (psicologi, educatori, operatori socio-sanitari, infermieri, volontari formati). I soldi raccolti serviranno a sostenere i costi dell’equipe di professionisti che si prenderà cura delle persone malate, senza caricare questa spesa sulle famiglie. Per info afam.marche@gmail.com tel. 377.9841431 sito web www.unavacanzaindimenticabile.com.