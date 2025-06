"Il Comune presenta. Popsophia, consiglieri invitati tre ore prima"

Presentazione del festival Popsophia, non per tutti. Ai consiglieri comunali l’invito a partecipare è arrivato solo alle 15, tre ore prima dell’appuntamento che si è tenuto alle 18 di giovedì. Molti hanno disertato, un po’ per l’impossibilità di organizzarsi, ma anche come schiaffo a chi ha gestito la vicenda a Palazzo Sforza. Una scortesia evidenziata da Lidia Iezzi (Pd) e su cui rincara la dose il gruppo Lega più Civici composto da Giorgio Pollastrelli, Fabiola Polverini e Pierpaolo Turchi. "Maggioranza sì, ma quando fa comodo" sottolineano, spiegando che l’invito è arrivato "tre ore prima della conferenza stampa di presentazione di Popsophia, uno degli eventi culturali più prestigiosi dell’estate civitanovese, sostenuto con un finanziamento di svariate decine di migliaia di euro". Non risparmiano critiche all’amministrazione quando parlano di "sciatteria istituzionale e mancanza di rispetto verso i consiglieri comunali, ma soprattutto verso Popsophia stessa e verso chi, con passione e competenza, ogni anno lavora per organizzare un evento di caratura nazionale". Quanto accaduto è "un modo di fare che non rende onore a un appuntamento di tale livello. Se i consiglieri di maggioranza devono apprendere a metà pomeriggio che la conferenza si terrà a breve, viene da chiedersi quanto contino la partecipazione e il coinvolgimento delle istituzioni nelle scelte culturali più importanti. Se la cultura è dialogo, confronto e condivisione, come ripete sempre il sindaco, oggi Civitanova ha perso una buona occasione per dimostrarlo".