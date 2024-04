Il debutto di Macerata Racconta. Libri, opere d’arte e musica, in scena l’anteprima del festival

Cinque appuntamenti, oggi, per l’anteprima del 14esimo festival Macerata Racconta, ispirato al tema "Gli errori", in programma da giovedì 2 a domenica 5 maggio, organizzato dall’associazione conTESTO con il contributo del Comune di Macerata e dell’Università di Macerata. Ad aprire la giornata, alle 11 al teatro della Filarmonica, per la sezione "Indovina chi viene a scuola" ci sarà Andrea Pierdicca con il laboratorio di narrazione "Ri abitare se stessi". L’attore dialogherà con gli studenti del liceo classico e linguistico Leopardi di Macerata. Alle 17, alla galleria Gaba Young, in via Gramsci, 55, inaugurazione della mostra d’arte contemporanea "Gli errori", a cura di Paolo Gobbi con la collaborazione di Marina Mentoni e Federica Giulianini. Si tratta di una collettiva dell’Accademia dove gli studenti della scuola di pittura interpretano quello che è il tema del festival con le loro originali e suggestive opere. La mostra sarà visitabile poi da giovedì a domenica dalle 16 alle 19. La giornata proseguirà alle 17.30, alla Sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti, con la presentazione del libro "Il non manuale dell’operatore di teatro sociale" di Pascal La Delfa, che verrà introdotto da Alessandro Seri. Alle 18.15. alla Biblioteca Statale, introdotti da Mauro Gentili, sarà la volta di Marco Magnani e Mario Baldassarri che si confronteranno su "Il grande scollamento". Ultimo appuntamento della giornata, alle 21.15, al Teatro della Filarmonica: a parlare della vicenda amorosa e umana che legò segretamente Arrigo Boito ed Eleonora Duse saranno Cesare Greco e Fabio Larovere accompagnati, come parte musicale, dai musicisti del Trio Dante, Luca Marziali al violino, Alessandro Culiani al violoncello e Roberto Molinelli alla viola.