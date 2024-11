Il duello sul centro commerciale: "Sul progetto l’idea è la stessa. Non garantisce lo sviluppo"

"Sul progetto di un nuovo centro commerciale ho avuto sempre la stessa idea: i centri commerciali non garantiscono lo sviluppo sostenibile di un territorio, città, quartiere. Quindi siamo contrari". La consigliera Stefania Monteverde mette in chiaro la sua contrarietà al nuovo centro commerciale a Piediripa. Ieri Alberto Simonetti, titolare della ditta che ha presentato il progetto, si era detto "incredulo" nel leggere, tra i firmatari della mozione del consigliere Pd Andrea Perticarari, i nomi di Stefania Monteverde e Narciso Ricotta in quanto entrambi erano assessori della giunta che, nel dicembre 2013, si legge nelle parole di Simonetti, "ci indusse a versare un anticipo del contributo di costruzione, 350mila euro". "È la stessa idea – aggiunge Monteverde – con cui la mia lista civica ha presentato nel 2018 in consiglio comunale un ordine del giorno, a prima firma l’allora consigliere Enzo Valentini, in cui si dichiarava tutta la nostra contrarietà a un nuovo centro commerciale. È un ulteriore danno al commercio di prossimità, è un consumo di territorio non più sostenibile, non è più supportato da un sistema di viabilità adeguato. Il privato può avanzare le proposte che vuole per i propri legittimi interessi. Tuttavia sta alla politica valutare il valore per il bene pubblico in relazione ai contesti e al futuro". Monteverde spiega che "in questi oltre 15 anni dalla prima presentazione del progetto il mondo è cambiato radicalmente. Servono prospettive di lavoro per i nostri giovani sempre più competenti e preparati. Non servono nuovi spazi di consumo", chiude la consigliera. "Risponderò in Consiglio lunedì rispetto alla mia posizione sul nuovo centro commerciale a Piediripa", fa sapere invece Narciso Ricotta, altro firmatario della mozione di Perticarari che chiede al Consiglio comunale di prendere chiara posizione.

Lorenzo Fava