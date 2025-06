Il palio dei Castelli a Settempeda. Per i piccoli trionfa Villa di Cesolo

La vittoria del 44esimo palio dei Castelli va al rione Settempeda. Per i piccoli trionfa invece Villa di Cesolo. Si chiude così l’edizione 2025 del tradizionale palio di San Severino. Dopo una settimana di gare e dispute in varie discipline, la serata conclusiva ha visto imporsi, nella classifica dei grandi, il rione Settempeda, mentre villa di Cesolo bissa il successo dello scorso anno fra i piccoli, vincendo il Palio dei bambini per la seconda volta di fila.

Nel corso delle gare, la squadra di Oltre le Mura ha voluto ricordare con una dedica il loro corridore Amarildo Dedja, scomparso prematuramente lo scorso anno, mentre un premio speciale è stato assegnato dalla giuria dell’associazione Palio e consegnato dal sindaco Rosa Piermattei all’amazzone di rione Settempeda Chiara, unica tiratrice donna.

In sinergia con il Comitato Centro storico è avvenuta anche la premiazione del concorso Finestre in festa per l’abbellimento di finestre, balconi e negozi nel quartiere pulsante della città. Terzo posto per Silvia Cipolletta, secondo per Carla, titolare della gioielleria Sgaiglia e prima piazza per Daniela Jachetta, con menzione speciale nella kermesse floreale per i nonnini della casa di riposo Lazzarelli.

Fra i tanti riconoscimenti spicca anche quello per il vincitore del torneo del Coccio. Roberto Vignati ha battuto Emanuele Leonori e Flavia Pisello, garantendosi così per un anno i gradi di capitano degli arcieri dell’Associazione Palio.

Terminati i giochi non finisce la 44esima edizione del Palio dei Castelli che offrirà agli amanti dei secoli di mezzo il trittico di Feste medievali, da venerdì a domenica, nel suggestivo Castello di Elcito, il "Tibet delle Marche".