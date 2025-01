"Il ricorso di Simonetti al Tar? Il Consiglio è sovrano"

"Come ho già sottolineato più volte in precedenza, a fine mese porteremo la delibera in consiglio comunale che è sovrano e deciderà sulla questione". È la dichiarazione del sindaco Sandro Parcaroli all’indomani della notizia che la Fratelli Simonetti ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale, chiedendo la nomina di un commissario ad acta per il caso del centro commerciale che dovrebbe sorgere a Piediripa.

Sulla questione era intervenuto anche Andrea Perticarari, consigliere comunale del Pd, dando la notizia del ricorso della Fratelli Simonetti e puntando il dito sul sindaco e sulla Giunta. Il 27 gennaio quindi si riunirà il consiglio comunale che dovrà decidere sul caso.

La Fratelli Simonetti ha dichiarato di avere le autorizzazioni per procedere a realizzare una struttura formata da più capannoni, ma adesso chiede il via libera per un centro commerciale più bello sul piano architettonico. È presumibile che prima del 27 gennaio ci saranno delle riunioni delle forze politiche per avere tutti gli elementi per decidere su un caso che ha mosso i primi passi ai tempi dell’amministrazione Meschini, poi ci sono stati i 10 anni di Carancini al quale è succeduto Parcaroli nel settembre del 2020.