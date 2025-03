In arrivo 170mila euro ai genitori. Ecco i voucher Family del Comune

Sono stati accreditati in questi giorni i contributi relativi ai voucher Family, stanziati dal comune per aiutare le famiglie con due o più figli fino ai 26 anni di età per l’acquisto di beni di prima necessità e spendibili in punti vendita convenzionati nel territorio comunale. Quest’anno, l’importo complessivo del sostegno è pari a 170mila euro. L’iniziativa, voluta da anni dall’assessorato al welfare e alla famiglia nell’ambito del progetto "Civitanova Città con l’Infanzia", ha fatto registrare riscontri molto positivi già dal primo anno d’esordio, il 2018. Pertanto l’amministrazione comunale ha riproposto con cadenza annuale il bando. L’assessore ai servizi sociali Barbara Capponi si è detta soddisfatta per l’adesione dei cittadini all’iniziativa: "Solo con i voucher amily – ha spiegato Capponi – l’assessorato alle politiche sociali ha distribuito in questi anni centinaia di migliaia di euro a centinaia di famiglie. Siamo contenti di aver intercettato una fascia che mai era stata sostenuta. La risposta della cittadinanza conferma che la strada giusta è l’ascolto e il confronto con i cittadini, per intercettare necessità e strategie". I nuclei familiari raggiunti sono quest’anno 402, la somma è accreditata attraverso la distribuzione di 972 voucher per un importo singolo di 191,67, che varia in base al numero dei figli. Nell’ottobre 2024, l’amministrazione aveva approvato il bando per la presentazione delle domande e le famiglie hanno poi fatto richiesta del contributo. Gli uffici dei servizi sociali hanno pubblicato la graduatoria degli ammessi e degli esclusi. Lunedì scorso, la ditta a cui è stato affidato l’incarico ha provveduto a ricaricare sulle tessere sanitarie dei beneficiari l’importo dei voucher.