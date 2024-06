Incidente frontale tra due auto: gravi i due conducenti

Camerino (Macerata), 6 giugno 2024 – Gravissimo incidente questa mattina in via Andrea D’Accorso, sulla strada provinciale 209 a Camerino. All’altezza del campus universitario Unicam, due auto si sono scontrate frontalmente, gravi le condizioni dei conducenti.

Intorno alle 8.40, alla guida di una Fiat Uno una donna di 34 anni stava percorrendo la strada in discesa, mentre nel senso di marcia opposto stava salendo un ragazzo di 21 anni al volante di una Nissan Micra. Per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale, le due vetture in corrispondenza di una semicurva sono entrate in collisione in modo violento.

Immediato l’arrivo sul posto dei vigili del fuoco del comando camerte, i quali hanno dovuto estrarre dalle lamiere la donna, che era rimasta incastrata nell’abitacolo: l’impatto forte ha distrutto la parte anteriore del suo veicolo. Il 118, viste le sue condizioni, ha allertato l’eliambulanza che l’ha condotta in codice rosso all’ospedale di Torrette in Ancona. Le sue condizioni sono piuttosto serie, anche se la donna non ha mai perso coscienza. Codice rosso anche per il 21enne, che è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale ducale per tutte le cure necessarie. Tra le ipotesi sulla causa dell’incidente, il fatto che uno dei conducenti abbia perso il controllo della sua auto in curva, invadendo in parte la corsia opposta, ma la ricostruzione della dinamica è ancora al vaglio della polizia locale.