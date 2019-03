Porto Recanati (Macerata), 3 marzo 2019 - Era finito in carcere per spaccio nell'aprile del 2018 Marouane Farah, il marocchino 34enne che è stato arrestato per omicidio stradale dopo il terrible incidente in cui sono morti Gianluca Carotti ed Elisa Del Vicario (foto).

Nell'aprile del 2018, il giovane era finito nella rete dei carabinieri nell'ambito di un'operazione che aveva portato al sequestro di 225 chili di hashish tra Montegranaro e Monte San Giusto. Nella sua abitazione sangiustese i militari avevano trovato un chilo di droga. Attualmente Farah, che era al volante dell'Audi A6 che si è schiantata contro la Peugeot di Carotti, è ricoverato con ferite lievi all'ospedale di Civitanova, dove è piantonato dalle forze dell'ordine. Con lui, in auto, c'erano anche altre due persone.

In serata, la dura presa di posizione del ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Una preghiera per questa mamma e questo papà, un pensiero ai loro bimbi. Solo schifo per l’assassino".

