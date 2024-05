Interventi sull’edilizia privata

Edilizia residenziale pubblica: avanzano le pratiche a Valfornace e Pieve Torina. L’Ufficio Speciale Ricostruzione ha pubblicato una serie di decreti relativi alla riparazione post sisma di edifici destinati alla funzione abitativa. Lavori in corso, a Pioraco, dove si sta intervenendo in via Varano, su un immobile di proprietà comunale ad uso residenziale di tre piani, per un importo di 221.434 euro. Sono previste demolizione e ricostruzione, invece, per l’edificio adibito a case popolari di via Aldo Moro, a Valfornace, per un importo di 974.547 euro; in questo caso è stata effettuata la consegna dei lavori. "Si tratta di passaggi importanti, in tempi dove l’emergenza casa si fa sempre più diffusa, soprattutto nel cratere sismico", dichiara la struttura commissariale sisma 2016.