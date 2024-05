La carica delle baby sitter. L’albo che aiuta le famiglie

Le prime baby sitter formate dal Comune sono pronte a mettersi al lavoro. Sono stati consegnati in questi giorni, infatti, gli attestati di partecipazione al corso "Baby sitter in formazione" promosso dall’amministrazione e, con l’occasione, è stato presentato anche l’albo comunale. Il Comune, due mesi fa, aveva emesso l’avviso pubblico per la formazione, in via sperimentale, di un albo comunale di baby sitter finalizzato a fornire un servizio di incontro tra domanda e offerta di un’attività di assistente all’infanzia di cui le famiglie residenti possono avvalersi per i minori da zero a 12 anni.

L’obiettivo del progetto è dare alle famiglie e ai genitori che lavorano un supporto concreto nella conciliazione dei tempi di vita e lavoro e nella gestione dei figli - sia nella prima infanzia che nel corso della crescita - e rappresenta anche uno strumento di prevenzione del disagio in famiglia che, al giorno d’oggi, si declina in molteplici aspetti. Il corso è stato sviluppato in base a varie tematiche: l’identificazione dei bisogni e la conoscenza delle varie fasi di sviluppo dei bambini, lo stimolo del bambino al gioco e alle attività proprie della sua età, la gestione dei momenti critici, la cura del bambino e la gestione della relazione con i genitori. Durante il corso, le aspiranti baby sitter hanno appreso anche la pratica della disostruzione pediatrica. Hanno tenuto il corso Lorella Giannandrea, direttrice del Dipartimento di Scienze della Formazione di Unimc; la docente universitaria Alessandra Fermani e la pediatra Mirella Staffolani. L’albo di baby sitter che è consultabile al link https://www.comune.macerata.it/albo-baby-sitter-macerata.