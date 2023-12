La magia delle Winx anima le feste. Uno spettacolo per tutta la città

La magia delle Winx arriva in città, con lo spettacolo e i laboratori creativi che si terranno domani, quando in piazza XX settembre avrà luce l’abete natalizio. A tal proposito, saranno proprio le sei fatine, insieme con il sindaco Fabrizio Ciarapica, ad accendere l’albero. Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa, Tecna e Sky si esibiranno alle 17,30 sul palco di piazza XX Settembre con lo spettacolo ‘Winx Magic Christmas’, realizzato da Wobinda Produzioni e distribuito nelle Marche dalla Mr. Sound Concerti & Spettacoli, scritto appositamente per l’occasione in collaborazione con Rainbow Spa e ispirato al Natale. Gli spettatori avranno modi di cimentarsi in "magiche coreografie, canzoni ed effetti speciali le avventure del Winx Club in compagnia delle sei fate e del principe Sky – ha spiegato Lapo Tanelli, presidente di Wobinda produzioni –. Non sarà solo uno show per i nostri figli ma una festa della città da condividere in famiglia".

I laboratori e i giochi a tema Winx saranno ospitati nella palazzina sud del Lido Cluana, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16. L’iniziativa, voluta dal Comune, "è uno spettacolo unico al mondo – ha detto il primo cittadino nella presentazione di ieri – e che apre il 2024, dove tra l’altro si festeggiano i venti anni delle Winx. Dopo un lavoro importante di oltre un mese da parte di tutti, ecco finalmente arrivato il "Giorno delle Fate", arricchito da laboratori, dall’accensione dell’albero e tanta magia per la felicità di grandi e piccini". "Le Marche ed in particolare Civitanova – le parole di Marco Palestini di Rainbow – sono un punto di riferimento per la nostra azienda, visti anche i diversi progetti in ballo". Il riferimento, probabilmente, è a ciò che ne sarà del vecchio ristorante ‘Orso’. Per Roberto Ghergo, si tratta di "una scelta cucita per la nostra città".

Francesco Rossetti