La pinacoteca civica Moretti aperta nei giorni di festa

Anche in queste festività natalizie sarà possibile visitare la pinacoteca civica Marco Moretti di Civitanova Alta, che sarà aperta giovedì 26 e domenica 29 dicembre; quindi domenica 5 e lunedì 6 gennaio 2025, con orario 17-20.

Sarà possibile ammirare la collezione d’arte permanente e le mostre da poco inaugurate. Nella sala dedicata a Tullio Crali, l’esposizione Tullio Crali Futur Sport, una selezione di opere dagli anni ’30 agli anni ’60 che hanno per soggetto delle discipline sportive enunciate in termini futuristi; nella sala dedicata a Wladimiro Tulli, la mostra Wladimiro Tulli inventore mai stanco, che propone un’antologia di opere figurative e astratte di grande impatto. La sala dedicata ad Arnoldo Ciarrocchi è, invece, in allestimento e qui, prossimamente, sarà inaugurato un nuovo percorso che metterà al centro opere del maestro mai esposte prima. L’ingresso ingresso è libero.