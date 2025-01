Lavori allo stadio: "Gli spogliatoi iniziano a prendere forma"

"In questo periodo allo stadio Helvia Recina - Pino Brizi si sta realizzando lo spogliatoio". L’assessore Andrea Marchiori fa il punto sui lavori nell’impianto sportivo al centro di una serie di interventi finanziati con i fondi comunitari Pnrr iniziati nel maggio scorso. "Adesso – prosegue l’assessore ai Lavori pubblici – si sta procedendo alla realizzazione dei pilastri e nei prossimi giorni verranno posate le pareti perimetrali per poi gettare il solaio". I locali in costruzione ospiteranno due spogliatoi per le squadre e due per gli arbitri, saranno collegati con un passaggio interno a quelli situati sotto la gradinata così le squadre continueranno ad uscire dal tunnel. I nuovi spogliatoi saranno a raso con l’impianto e potranno essere utilizzati dai portatori di handicap non essendoci barriere. Gli interventi devono andare di pari passo con l’attività sportiva: in estate gli operai hanno lavorato anche sul manto di gioco mentre ora, con il campionato in corso, l’attenzione si è spostata in altre zone.

"Durante la pausa natalizia – ricorda Marchiori – è stato effettuato l’intervento di colorazione del manto ibrido del terreno di gioco in attesa della primavera quando sarà ripristinato il ciclo vegetativo della parte in erba naturale. A tale riguardo siamo particolarmente soddisfatti dal risultato del nuovo campo allestito durante l’estate, con il relativo impianto idrico, che ha offerto ai calciatori la possibilità di disputare le gare in condizioni ottimali". Ma già si guarda al secondo step. "L’impresa – spiega Marchiori – ha già programmato l’intervento di rifacimento dell’intero circuito della pista di atletica, alla fine potremo avere di nuovo un impianto omologato anche per le discipline agonistiche di atletica recuperando la prestigiosa tradizione cittadina. L’Ufficio segue con attenzione il progredire dei lavori il cui obiettivo principale è di mantenere lo stadio più importante della provincia come polo sportivo a servizio della città ma anche di tutto il bacino provinciale valorizzando la vocazione di Macerata Capoluogo non solo in ambito istituzionale ma soprattutto nei fatti". Il finanziamento del Pnrr è di quasi 4 milioni e 400mila euro e permetterà di avere un impianto al passo con i tempi e senza quelle ferite lasciate dal tempo. "Siamo soddisfatti – conclude Marchiori – di come stanno progredendo i lavori e soprattutto di esserci aggiudicati questo importante finanziamento Pnrr coerente e compatibile con la missione del Piano. Il fatto che altri Comuni non siano riusciti a contemplare analoghi progetti per rigenerare stadi, dimostra quanto sia stato esemplare il progetto elaborato dal nostro Ufficio tecnico. Dopo sessant’anni dall’inaugurazione, Macerata avrà un nuovo impianto mantenendo la bellezza ed unicità architettonica dell’epoca".

Lorenzo Monachesi