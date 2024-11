Liquidi e detriti sulle strade. Una ditta pulirà dopo gli incidenti

Ha preso servizio ieri per la durata di un anno la società M.P.M, con sede a Osimo a cui il comandante della polizia municipale ha affidato il servizio di ripristino post-incidente della sede stradale e relative pertinenze dietro un corrispettivo di 25mila euro più Iva. Si tratta di un’attività importante perché un sinistro stradale, oltre a causare danni a cose, persone e veicoli, può creare non pochi problemi se sulla carreggiata restano i liquidi lubrificant, carburanti, refrigeranti persi dalle auto, o detriti vari. Spesso, si tratta di rifiuti ad alto impatto ambientale che vanno recuperati e smaltiti correttamente. Occorre, quindi, aspirarli e recuperare i detriti solidi, non biodegradabili quali frammenti di vetro, pezzi di plastica, metallo, residui di carrozzeria, ed eventualmente anche il materiale trasportato dal mezzo e disperso a seguito dell’incidente. Naturalmente servono personale specializzato e attrezzatura idonea e da qui la necessità di affidare il servizio a un operatore esterno. Il costo, qualora sia individuato il responsabile dell’incidente, sarà poi rimborsato al Comune; in caso contrario a far fronte alle spese sarà l’assicurazione.