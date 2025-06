LUK3, il talento di Amici ospite al Val di Chienti con il disco "Diciotto"

Oggi al centro commerciale Val di Chienti di Piediripa appuntamento con la musica e gli artisti di Amici, la popolare trasmissione scopri talenti. Dalle 17, nella galleria del centro commerciale sarà presente (in esclusiva regionale) LUK3 per un firmacopie; il giovane talento da milioni di streaming arriva a Macerata per incontrare i suoi fans e firmare le copie del suo primo disco "Diciotto". LUK3 sarà disponibile per foto ricordo: potranno salire sul palco tutti coloro che avranno in mano il disco, che sarà venduto anche al Val di Chienti nel negozio Unieuro.