Major Enduro Expert,. Porfiri si conferma campione italiano

Belfortriders sul tetto d’Italia. Massimiliano Porfiri (foto), belfortese classe 1976, ha conquistato il campionato italiano Major Enduro nella classe Expert 450. Con la tappa di Grado (in Friuli) di sabato si è concluso il campionato italiano enduro in condizioni estreme di pioggia e fango. La Sherco 450 di Porfiri del Motoclub di Belforte, Belfortriders, ha vinto il campionato italiano Major Enduro nella classe Expert 450 per il secondo anno consecutivo. "Grande soddisfazione – dice il presidente del Motoclub Belfortriders, Andrea Buresta – per questa realtà sportiva locale che ogni anno vede sempre nuovi iscritti tra amatori e giovani talenti del cross e dell’enduro". Porfiri è anche l’anima dell’officina SpeedMax di Tolentino.