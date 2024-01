Malore mentre dorme sul divano. L’amico lo trova senza vita

Stava riposando all’interno della sua abitazione, situata all’11esimo piano dell’Hotel House, fino a quando è stato colpito da un malore che purtroppo si è rivelato fatale. Non c’è stato nulla da fare per il nigeriano Kevin Eke Igore (40 anni), clandestino e con un decreto di espulsione dall’Italia che pendeva sulle sue spalle. Ma ora la salma è a disposizione dell’autorità giudiziaria, per far svolgere l’autopsia e capire meglio che tipo di male lo abbia ucciso. Questa la tragedia successa lunedì pomeriggio, nel maxi condominio di Porto Recanati. L’allarme è stato lanciato intorno alle 19.30, quando il suo coinquilino (di origine nordafricana) ha ritrovato il 40enne seduto sul divano del salotto, totalmente incosciente. Così è stato allertato il 118. Sul posto l’ambulanza della Croce Rossa di Porto Recanati e poi la medicalizzata da Recanati. A quel punto il medico dell’equipaggio non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo, avvenuto qualche ora prima (sempre nel pomeriggio) per cause naturali, probabilmente per via di un arresto cardiaco.

A intervenire anche la pattuglia dei carabinieri della caserma di Porto Recanati per i rilievi di rito e il medico legale Antonio Tombolini. Verso le 23, la salma è stata portata da un mezzo della Croce Rossa all’obitorio di Civitanova. Informato del fatto, il sostituto procuratore Vincenzo Carusi ha disposto l’autopsia sul corpo del 40enne che sarà effettuata oggi, per capire nel dettaglio cosa sia successo. E soprattutto servirà ad appurare se la morte sia legata o no dall’assunzione di stupefacenti o di altre sostanze, perché da quanto ricostruito sembra che in passato l’uomo abbia avuto problemi d’alcol.