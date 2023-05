Schianto fatale in moto, la figlia di Marco Staffolani: "Ciao papà, ti voglio bene"

Macerata, 1 maggio 2023 – L’abbraccio di un’intera comunità nell’ultimo saluto al 43enne di Petriolo Marco Staffolani, giovane papà coinvolto nell’incidente del 22 aprile in superstrada, mentre viaggiava sulla sua moto, all’altezza dello svincolo per Morrovalle. Ieri pomeriggio, nella chiesa dei SS. Martino e Marco, in tanti si sono stretti ai suoi familiari, ai genitori Enza e Renzo, alla figlia Gaia e al fratello Giandomenico. "In questi momenti la comunità deve emergere – ha esordito don Fabio Moretti –, una comunità di fede, come ho visto segni di fede nella famiglia di Marco, per fare in modo che la speranza non venga meno, per non gettare la spugna. Siamo certi che Marco ora sia nell’abbraccio misericordioso di Dio Padre. Oggi celebriamo la vita che non muore, la vita eterna. ’Io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in abbondanza’, dice la Parola di oggi (ieri, ndr ), nella domenica del Buon Pastore. Il dolore e la sofferenza restano, ma cambia il senso nella prospettiva del Cielo".

La figlia Gaia ha letto una dedica, dai ricordi sulla Seat rossa del padre, quando era piccola e facevano il karaoke con le canzoni dei Modà, alle parole che non sono riusciti a dirsi. Un messaggio mai inviato, ma che gli ha letto in ospedale mentre gli teneva la mano. "Papà, ti voglio bene e te ne vorrò sempre", ha concluso, in un lungo applauso da parte dei presenti.

Un amico ha ricordato la gentilezza di Marco, la sua nobiltà d’animo, l’essere sempre un passo indietro per la sua umiltà, il sorriso luminoso. Neanche un anno e mezzo fa, nel novembre 2021, il fratello di Marco, il 54enne Simone, se n’era andato sempre un incidente, lungo la superstrada E-45, in Umbria. Anche lui aveva fatto il funerale (nella stessa chiesa), di domenica. Petriolo negli ultimi tempi ha assistito purtroppo a diversi lutti. "Anche per questo dobbiamo essere ancora più comunità", ha sottolineato don Fabio. Un lungo applauso ha accompagnato l’uscita del feretro.